Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'd'ha indetto due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di 14 unità di personale, di cui 8 risorse professionali da regolarizzare nell'area C, posizione retributiva C1 e 6 figure da inquadrare nell'area B, posizione economica B1, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a2019 L'ACI ha proclamato un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 8 posti con il profilo specialistico informatico da assumere con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e da collocare nella sede centrale dell'ente, via Marsala n. 8 e via Fiume Delle Perle n. 24 a Roma (Lazio). Per essere ammessi a tale selezione sono richieste le seguenti lauree triennali o lauree magistrale o specialistiche o diplomi di laurea di vecchio ordinamento e requisiti: statistica, scienze statistiche, scienze statistiche ...

Angel64Sonia : Concorsi Automobile Club d'Italia: inoltro domande entro ottobre e gennaio -