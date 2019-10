Bari | comunità per minori come una casa degli orrori | cibo scaduto | docce fredde | animali

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Indagine della Guardia di Finanza su una struttura del Barese: Gli ospiti venivano segretati per giorni nelle loro stanze, ai più agitati venivano somministrati calmanti, anche già scaduti. Due persone indagate per maltrattamenti: la direttrice e un educatore. Quest'ultimo in un'occasione avrebbe picchiato un giovane e versato in testa ilche aveva rifiutato.

