Traffico Roma del 02-10-2019 ore 11 | 30

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)NORMALIZZATO LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI RIMANGONO CODE PERDA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. PESANTI ORA I RALLENTAMENTI LUNGO LA VIA PINETA SACCHETTI TRA VIA MATTIA BATTISTINI E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA QUET’ULTIMA E VIA EMMA PRODI VERSO VIA BOCCEA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLAFIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELL MAGLIANA DIREZIONE EUR. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI UN INCIDENTE ANCORA IN VIA TUSCOLANA QUESTA VOLTA ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO OCCORSIO , UN INCIDENTE E’ AVVENUTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA INFINE POSSIBILI I DSAGI IN PIAZZA SAN PIETRO PER L’UDIENZA GEBERALE DI PAPA FRANCESCO. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ...

