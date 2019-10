Nuovi sbarchi a Lampedusa | giunti 53 migranti

Migranti : Nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all'hotspot. Al centro d'accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.

Migranti : due Nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 31 tunisini : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Due nuovi sbarchi autonomi a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 15 e 16 Migranti, tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati in porto. Salgono così a undici gli sbarchi sull'isola da sabato sera con oltre 200 arrivi.

Nel 2019 crollate le richieste di asilo - ma con il nuovo governo si temono Nuovi sbarchi : Mauro Indelicato L'Eurostat certifica il crollo delle richieste di asilo in Italia, con uffici meno ingolfati nell'esaminare le domande: nel 2019, calo del 43% delle richieste, ma adesso si teme l'effetto portato dalla strategia sui migranti del nuovo governo Crolla il numero dei richiedenti asilo in Italia nell’ultimo anno: secondo gli ultimi dati di Eurostat infatti, la cifra complessiva di persone che chiedono protezione ...

Nuovi sbarchi anche nel crotonese - sul fronte migranti è un assedio : Mauro Indelicato Sono 58 i migranti sbarcati questa notte in provincia di Crotone, aumentano i flussi migratori anche lungo la rotta turca. Questo mese di settembre si conferma il più nero degli ultimi due anni Non solo Lampedusa, ma anche il crotonese adesso assiste alla repentina impennata del numero degli sbarchi lungo le proprie coste. Soltanto nella scorsa notte, sono in 58 a sbarcare con il consueto metodo già verificato in ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - nella notte 108 i migranti approdati : Mauro Indelicato Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa: 92 erano a bordo di un peschereccio, in 16 invece approdano su un barchino senza essere fermati. Centro d'accoglienza al collasso, mentre i tunisini protestano contro i rimpatri Non si placano gli sbarchi a Lampedusa: soltanto nella notte appena trascorsa, 108 migranti sono approdati sull’isola, a seguito di due differenti arrivi registrati dalle forze ...

Nuovi sbarchi in Sicilia e Calabria - stallo per le 182 persone della Ocean Viking : Nella notte a Lampedusa sono arrivate 108 persone. Sovraffollamento nell’hot spot: 300 persone quando la capienza è di un centinaio

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti arrivati nella notte : Una notte di sbarchi a Lampedusa. Sull'isola a largo della Sicilia, poco dopo le 23, sono approdati altri 108 migranti. Una prima imbarcazione, con a bordo 92 persone, è stato intercettato da un mezzo della capitaneria di porto. Poco dopo, un barchino di dimensione più ridotte, con altri 16 migranti, è arrivato direttamente sulle coste. I Nuovi arrivi confermano la situazione difficile che sta vivendo Lampedusa dove ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti |Hotspot al collasso : 1500 arrivi in 20 giorni : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Migranti - Nuovi sbarchi a Lampedusa. Ocean Viking ne soccorre altri 36 e chiede un porto sicuro : Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.Continua a leggere

