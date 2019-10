Nizza – Fadiga licenziato in tronco | aveva rubato un orologio da 70mila euro ad un

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)diventa… ladro: il 18enne francesedal, sui social arrivano le scuse ufficiali Davvero incredibile quanto accaduto al: la società è stata costretta a licenziare inLamine Diabyper… furto. L’attaccanteinfatti negli spogliatoi undaal suo compagno di squadra Dolgerg. Con un lungo post social, il 18enne francese ha voluto chiedere scusa ai tifosi: “a tutti i tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte da quando avevo 14 anni devo delle spiegazioni. Dopo aver portato con orgoglio questa maglia, sono stato a lungo fermo per infortunio e il mio rientro con la Primavera e’ stata segnato da un espulsione. Ero mentalmente scosso, e nel frattempo colpito dal successo in campo di Kasper: per questo me la sono presa con lui, invece di combattere in campo per riconquistare spazio. ...

TuttoMercatoWeb : Fadiga dopo il licenziamento per furto: 'Nizza, ecco perché l'ho fatto' - sportface2016 : #Nizza - #DiabyFadiga rompe il silenzio sui social: le sue parole ?? - roma_magazine : RT @calciomercato_m: NIZZA - Fadiga si scusa dopo esser stato cacciato per il furto dell'orologio di Dolberg -