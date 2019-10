Morto Giorgio Squinzi ex presidente di Confindustria

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Si è spento al San Raffaele di Milano all’età di 76 anni, patron dell’azienda Mapei e proprietario del Sassuolo calcio. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943,è statonazionale didal 2012 al 2016. Tajani: Italia e Europa perdono visionario "non c'è più. L'Italia e l'Europa perdono un grande imprenditore, un visionario che ha esportato nel mondo il nostro saper fare. Ho condiviso con lui tante battaglie per difendere l'industria. Ciao, ci mancherai! Riposa in pace fra le braccia del Signore". Queste le parole di Antonio Tajani su Twitter in ricordo di. Sassuolo proclama il lutto cittadino: "Perso un amico" Il Comune di Sassuolo proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con il funerale di. Lo ha annunciato lo stesso Comune. "La città di Sassuolo ...

