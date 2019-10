Migranti | Brescia | ‘con Lamorgese finalmente un ministro che non scappa’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Ilha dimostrato un profondo rispetto per il Parlamento venendo a riferire in commissione sull’accordo di Malta. Si tratta di una forte discontinuità istituzionale rispetto al passato.in commissione apprezziamo unche non scappa, ma che è pronto a rispondere alle domande di deputati e senatori e ad affrontare i problemi dell’immigrazione con un approccio concreto.” Lo afferma Giuseppe, deputato M5S e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, dopo l’audizione deldell’Interno presso le commissioni Affari costituzionali e Politiche europee di Camera e Senato in vista della riunione del Consiglio giustizia e affari interni di Lussemburgo del ...

laboescapes : #formazione #MondiMigranti #Brescia 28-31/10 #accoglienza in bilico Governare l’ #immigrazione tra vuoti, tensioni… - pierbaroni : RT @1970Germano: #iusculturae Cittadinanza ai figli dei #migranti, riparte la riforma: c'è l'intesa Pd-M5S Il testo in commissione Affari… - laboescapes : #formazione #MondiMigranti #Brescia 28-31/10 #accoglienza in bilico Governare l’ #immigrazione tra vuoti, tensioni… -