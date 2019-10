Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) 250 sanzioni per circa 12sono state comminate dalla polizia locale dinel mese di settembre a carico di chi non fa

quotidianodirg : Differenziata a Modica, scoperti 250 trasgressori: multe per 12 mila euro - NewSicilia : #Verbali per mancato rispetto delle #norme sulla #raccolta differenziata dei #rifiuti a #Modica. #Ragusa #… - CorriereRagusa : Differenziata: ok Chiaramonte, male Scicli. Mancano Modica e Comiso - Ragusa - Corriere di Ragusa -