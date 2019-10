Corte Assise conferma 12 anni a Traini

Dopo 4 ore di camera di consiglio, lad'd'appello di Ancona hato la condanna (I grado) a 12di reclusione per Luca, il 30enne di Tolentino (MC) che un anno fa ferì 6 nordafricani a colpi di pistola per le strade di Macerata.disse di averlo fatto per vendicare l'assassinio della 18enne Pamela Mastropietro, fatta a pezzi a Macerata dal nigeriano Oseghale, condannato all' ergastolo.(Di mercoledì 2 ottobre 2019)