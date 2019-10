Confindustria | morto l’ex presidente Squinzi

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Milano, 2 ott. (AdnKronos) – E’mercoledì sera a Milano Giorgio, l’exdi, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937., 76 anni, era malato da tempo. “L’ho saputo da pochi minuti, sono scosso e devo riordinare le idee. Non riesco a parlare” ha detto all’Adnkronos in serata Carlo Rossi,del Sassuolo. “Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato” twitta Francesco Acerbi, difensore della Lazio ed ex bandiera del Sassuolo. “Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE”. “L’AS Roma si unisce al dolore di tutto il Sassuolo per la scomparsa di Giorgio” twitta la Roma. “Il...

SkyTG24 : #UltimOra È morto l’ex presidente di Confindustria e patron di Mapei Giorgio #Squinzi #Canale50… - fattoquotidiano : Giorgio Squinzi morto: aveva 76 anni. Ex presidente Confindustria, era proprietario di Mapei e del Sassuolo calcio - Agenzia_Ansa : È morto Giorgio Squinzi, ex presidente di @Confindustria patron della @Mapei e del @SassuoloUS FLASH… -