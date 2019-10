Andrea Dovizioso MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Avevo bisogno del podio di Aragon | guardo

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso a caccia di un successo per il morale a Buriram : Parlare di vittoria quando c’è da battere un pilota che vince otto gare e arriva secondo in cinque non è propriamente facile. Nel Mondiale 2019 di MotoGP va così perché Marc Marquez è nel pieno della sua maturazione. In sella alla Honda, che solo lui sa portare così al limite, l’asso nativo di Cervera ha praticamente ipotecato il suo ottavo titolo iridato in carriera, potendo contare su 98 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Aragon 2019 : “Un errore che mi fa incazzare nelle qualifiche” : “Alla curva 12 ho staccato troppo tardi e sono andato fuori pista nel mio miglior giro, un errore che mi fa davvero incazzare. Fare una buona partenza condizionerà la gara, ma recuperare posizioni sarà molto difficile“. Sono queste le parole (fonte: Sky Sport) di un amareggiato Andrea Dovizioso, decimo al termine delle qualifiche del GP d’Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Aragon 2019 : “Brutta decima posizione - ho sbagliato. Voglio lottare per il podio” : Andrea Dovizioso ha faticato nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Il forlivese non è riuscito a brillare in sella alla sua Ducati, ha sofferto uno scarso feeling con la moto e con la pista e si è così dovuto accontentare del decimo posto: il vice campione del mondo partirà dalla quarta fila e andrà a caccia di una rimonta difficile nella gara in programma domani. Andrea ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Aragon 2019 : “Siamo nel gruppo alle spalle di Marquez - domani speriamo non piova” : Non fa i saliti di gioia Andrea Dovizioso al termine della prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, ma il pilota romagnolo prova comunque a pensare positivo e ad estrarre gli aspetti più importanti dal suo venerdì del MotorLand. “Siamo nel gruppo alle spalle di Marc Marquez – analizza il forlivese ai microfoni di Sky Sport – Stiamo andando meglio rispetto a Misano perché siamo in ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Aragon 2019 : “Non siamo su un circuito che ci favorisce - punterò al podio” : Non ha troppa voglia di sorridere Andrea Dovizioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Il romagnolo è reduce da due gare sfortunate: la prima, Silverstone, con la caduta in avvio causata da Fabio Quartararo, la seconda, quella di casa di Misano, con una Ducati che non è mai apparsa competitiva rispetto agli avversari e lo ha visto concludere in maniera ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Ad Aragon pista particolare - l’anno scorso secondo. Ci riproviamo” : Torna il Mondiale sulle due ruote. La MotoGP ritorna in gara in Spagna, per il GP di Aragon, dove andrà a caccia di un risultato importante Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati infatti deve riscattare qualche controprestazione recente, il suo distacco in classifica da Marc Marquez è ormai abissale, dunque l’obiettivo sarà quello di giocarsi una vittoria parziale. Le parole dell’azzurro riportate dall’ANSA: “Motorland ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - allarme rosso! Debacle a Misano e Yamaha pericolosa : Non è stato un weekend facile per la Ducati quello di Misano, sede del 13° round del Mondiale 2019 di MotoGP. I test che si erano tenuti la scorsa settimana erano stati un indizio delle problematiche della Rossa: poco grip sull’anteriore e tante difficoltà in percorrenza di curva. Il fine settimana iridato non ha dato risposte diverse e quindi il sesto posto di Andrea Dovizioso è quasi da considerare un ottimo risultato per i guai in cui ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Misano 2019 : “Il sesto posto era il massimo possibile. Gli avversari sono cresciuti molto” : Un sesto posto a 13″744 da Marc Marquez, vincitore del GP di Misano, tredicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non è il riscontro che Andrea Dovizioso avrebbe sperato, proiettandosi all’appuntamento sul circuito dedicato a Marco Simoncelli. Tuttavia i test che si erano tenuti nella scorsa settimana avevano messo in preallarme il “Dovi”, costretto a fare i conti con una GP19 molto difficile da inserire in curva e con ...

Andrea Dovizioso pare lontano dal ripetere la bella prestazione dello scorso anno dopo quanto visto nelle quallifiche ufficiali del GP di Sa Marino di Misano, valido per il Mondiale della MotoGP. Il pilota della Ducati dovrà compiere un vero e proprio capolavoro per provare a salire sul podio domani.

Andrea Dovizioso MotoGP - GP San Marino 2019 : “Marquez-Rossi? Beghe loro. Inseguirò il podio” : Andrea Dovizioso scatterà dalla sesta posizione nel GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro della Ducati ha faticato sulla pista romagnola dove lo scorso anno conquistò una bellissima vittoria e domani proverà a rimontare in gara cercando di agguantare il podio dopo la caduta subita tre settimane fa in Gran Bretagna. Il forlivese partirà dalla seconda fila ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP San Marino 2019 : “Partiamo da una situazione critica - ma siamo nella direzione giusta” : Per un pilota che un anno fa aveva dominato la gara, un decimo posto complessivo al termine del venerdì del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP non può certo far sorridere. Ad ogni modo, il padrone di casa Andrea Dovizioso, romagnolo doc, guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le prime due sessioni di prove libere sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il suo miglior tempo, 1:33.826, lo piazza ai confini della top ten, con 1.051 ...

MotoGp – Dovizioso come Leclerc? Andrea svela : “correre in Italia con Ferrari e Ducati è diverso. Se non sei Valentino Rossi…” : Andrea Dovizioso risponde al paragone Ferrari-Ducati in vista del Gp d’Italia: il pilota Italiano sottolinea le differenze fra le Rosse delle quattro e delle due ruote nelle gare di casa “Quando corri per la Ferrari non corri solo per una Casa, ma per una nazione intera“. In una recente intervista Charles Leclerc si era espresso così in merito alle sue sensazioni legate al Gp di Monza, gara casalinga nella quale ha ...

MotoGP - Andrea Dovizioso GP Misano 2019 : “Per fortuna sto bene. Le condizioni trovate ai test sono state diverse dall’anno scorso” : Al termine di una piccola sosta di due settimane, la MotoGP torna in Italia questo fine settimana per il tredicesimo appuntamento della stagione, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, sul Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Andrea Dovizioso è reduce da un brutto incidente a Silverstone, senza però grosse conseguenze, ed è pronto a sfruttare tutto l’entusiasmo del pubblico per reagire e tornare a battagliare ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso contro Marquez per il bis - ma attenzione alle Yamaha… : La Romagna si prepara al grande evento. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP è pronto ad alzare il suo sipario per un weekend che ci regalerà sicuramente grande spettacolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, la classe regina si sfiderà nel 13esimo appuntamento della stagione, per una tappa che racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. No, non stiamo parlando di discorsi inerenti il titolo ...