Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Milan - senti il figlio di Boban : “Il problema non sono i calciatori - ma l’Allenatore” [FOTO] : Il momento del Milan non è dei migliori. La partenza dei rossoneri in campionato è stata deludente, con le sole vittorie contro Brescia e Verona e le ultime due sconfitte di fila al cospetto di Torino e Fiorentina. Tante colpe addossate a Giampaolo, ma i tifosi hanno preso di mira anche società e calciatori. Un parere ‘da vicino’ è quello espresso dal figlio di Znovimir Boban (CFO della società), Rafael, che sul proprio profilo ...

Milan - Virdis : “I giocatori non sono di livello - l’Allenatore è in difficoltà - sarebbe servita esperienza” : “Il Milan? Non so neanche da dove iniziare… Dai dirigenti alla società, all’allenatore, ai giocatori, sono tutti coinvolti. Da tifoso mi resta grande amarezza“. Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, si sfoga ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno il giorno dopo il pesante 1-3 con la Fiorentina. “I giocatori non sono di livello, l’allenatore ha delle difficoltà, il ...

Panchina Milan - Giampaolo confermato a tempo : ma siamo sicuri che il problema sia l’Allenatore? : Panchina Milan – Ancora una sconfitta per il Milan. La quarta in 6 partite. Un club blasonato come quello rossonero non può certo avere questi numeri. La Fiorentina ha passeggiato a San Siro, dominando in lungo e in largo trascinata da Chiesa, Ribery e Castrovilli. La Viola ha evidenziato ancor di più i difetti che già si erano visti contro Udinese, Inter e Torino, ma anche nelle risicate vittorie contro Brescia e Verona. Affidarsi ...

GIAMPAOLO ESONERATO?/ Milan - Maldini difende Allenatore ma spunta anche Ranieri... : GIAMPAOLO ESONERATO? Milan sconfitto da Fiorentina, ma Maldini difende allenatore. Nomi per panchina: Shevchenko, Allegri o Spalletti, ma c'è pure Ranieri.