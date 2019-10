Si dimette il cda di Ama dopo lo scontro col Campidoglio sul bilancio | Noi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Si è dimesso il Cda di Ama, l’azienda che si occupa dei rifiuti a Roma. La decisione è stata presa a poco più di 100 giorni dall’insediamentola rottura colsul2017.All’origine delle dimissioni del Cda, presieduto da Luisa Melara, ad Paolo Longoni e consigliere Massimo Ranieri, locolsui 18 milioni di crediti vantati sui servizi cimiteriali già al centro delle dimissioni dell’ex consiglio di amministrazione presieduto da Lorenzo Bagnacani.una serie di incontri, il dg di Roma Capitale Franco Giampaoletti fatto sapere che ildi Ama non poteva essere approvato per via, per l’appunto, di questi crediti, definiti dal dirigente “elemento ostativo”.Neanche la collocazione dei 18 milioni in un ‘fondo rischi’ ha evitato la rottura con ...

