Requiem per il comunismo cantato da un ex comunista

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Alessandro Gnocchi «Il Muro che cadde due volte» archivia il passato e pone una domanda: il liberalismo sta facendo il suo dovere? B rutta cosa, o bella, se piacciono le sfide, aver scoperto definitivamente il liberalismo nel 1989, come racconta Antonio Polito in Il Muro che cadde due volte (Solferino). Il 1989, anno del crollo del Muro di Berlino, segna la fine delma anche l'inizio della crisi del liberalismo. Il mercato, un sistema per fissare i prezzi, diventa una religione alla quale tutto sacrificare. Il liberalismo, come protezione dalle ingerenze dello Stato, declina a causa di un equivoco di fondo. La democrazia non coincide con il liberalismo, ci sono state monarchie assolute dove il livello di controllo dei cittadini era infinitamente inferiore a quello attuale in Occidente. Non per caso uno dei classici del pensiero liberale, firmato da Hans-Hermann ...

welikeduel : Requiem per un ghiacciaio: il reportage di Diego Bianchi nella Valle del Lys #propagandaforfuture #propagandalive - NobisChiara : RT @SeguiUltimaVoce: Come in Islanda e Svizzera, anche in Italia arriva #requiemperunghiacciaio: quanto tempo ci resta prima che dei ghiacc… - matulenzi : RT @TargatoCN: I ghiacciai delle Alpi stanno morendo: cinque alpininisti sul Monviso per un simbolico funerale (VIDEO) -