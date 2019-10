Ottobre 2019 | tra anniversari ed eventi

Fonte : gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) 1Si festeggia in questo giorno la Giornata Internazionale delle persone anziane oltre a quella dedicata al caffè. Esattamente 150 anni fa, Hermann Emmanuel, professore di economia dell'Accademia militare austriaca di Wienere Stad, propone di introdurre un nuovo strumento per comunicare a distanza, più rapido e informale. Non serve scrivere sempre una lettera e imbustarla, basta un cartoncino con un massimo di 20 parole da inviare per posta: è l'invenzione della cartolina che poi divenne famosa in tutto il mondo. Più di recente, nel 1989, l'italvolley si porta a casa il primo campionato europeo della sua storia: è l'inizio del dominio italiano nella pallavolo che ci portò a conquistare il mondiale un anno più tardi. Un anno fa, la morte del cantautore francese Charles Aznavour. 2Oggi è la Festa mondiale dei Nonni. Nel 1869, 150 anni fa, nasceva Gandhi, politico e ...

_GigiDAlessio_ : Domenica 6 Ottobre a Roma incontrerò il mio Fan Club per il Raduno 2019 di Contano&Cantano ?? Non vedo l'ora di rive… - Agenzia_Ansa : Penalisti in sciopero per 5 giorni a ottobre contro la nuova prescrizione #ANSA - Assolombarda : Fare #impresa significa voglia di fare e di fare bene nell’interesse della #comunità. Assemblea Generale di… -