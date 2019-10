La corsa dei Poveri Cristi | a Matera la gara podistica dedicata a chi porta una croce

Petrolio - la corsa (a ostacoli)?dei sauditi per riattivare la produzione : Il ministro saudita dell’Energia nella prima conferenza stampa dopo gli attacchi di sabato ha provato a rassicurare il mercato e il Brent ha ritracciato parte del rialzo record di lunedì. Ma fonti del Sole 24 Ore hanno constatato che i danni agli impianti sono in realtà «molto gravi» e richiederanno «diversi mesi di lavoro». Nel frattempo Riad sarà costretta a sfruttare la capacità di riserva dei giacimenti, privando se stessa – e il mondo – di ...

La corsa al versamento dei renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. ...

Yakuza 7 avrà minigiochi tra cui la corsa dei kart - i PachiSlot e sarà possibile assoldare persone durante i combattimenti : Recentemente stanno emergendo nuovi dettagli riguardanti Yakuza: Like a Dragon (o Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness). Le ultime notizie arrivano attraverso il settimanale giapponese Weekly Famitsu.Innanzitutto sono stati presentati due nuovi personaggi che entrano a far parte del cast: si tratta di Saeko Mukouda, una hostess di cabaret e Kouichi Adachi, un ex detective che collabora con il protagonista, Ichiban Kasuga.Per quanto ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

corsa dei privati alla Luna - piede sull’acceleratore : La Corsa dei privati verso la Luna è sempre più serrata. La società giapponese ispace ha modificato il suo programma Lunare dichiarando che si dedicherà da subito alla preparazione di una missione con lander lasciando indietro il progetto riguardante l’invio di una sonda in orbita Lunare. La sonda – spiega Global Science – sarebbe dovuta partire il prossimo anno come payload secondario del Falcon 9 di SpaceX e avrebbe dato il via al ...

Un uomo è morto mentre partecipava alla corsa dei tori di Cuéllar - in Spagna : Un uomo è morto giovedì 29 agosto mentre partecipava alla corsa dei tori di Cuéllar, nella comunità autonoma di Castiglia e León, in Spagna. Aveva 62 anni ed è stato colpito al collo e al torace dopo che il toro

Brexit - la corsa dei Labour per la sfiducia a Johnson : “I numeri ci sono”. Ma Boris non si dimetterebbe : Neanche una settimana di tempo per sfiduciare il primo ministro. La sospensione di 5 settimane del Parlamento britannico, chiesta ed ottenuta da Boris Johnson, ha scatenato l’opposizione laburista e liberale che ora è determinata a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del leader conservatore. I tempi sono risicatissimi. Le Camere torneranno a riunirsi il 3 settembre e chiuderanno nuovamente il 9, solo 6 giorni durante i quali ...

Nuovo San Siro : inizia domani la valutazione dei quattro progetti in corsa : Tra domani e dopodomani Inter e Milan inizieranno a visionare i primi rendering del Nuovo San Siro. Sono quattro i progetti in gara, racconta l’edizione milanese di Repubblica, facenti capo a quattro studi internazionali di architettura. Due studi sono milanesi. Si tratta di quello di Stefano Boeri e quello di Progetto Cmr (insieme con Sportium). Gli altri due sono americani: Populous e Hok. Due dei più grandi team di architettura a ...

Varese - capriolo rimane incastrato in una recinzione : le immagini del difficile salvataggio dei Vigili del fuoco - poi la corsa verso la libertà : Prima lo hanno incappucciato, per non agitarlo, poi, con una difficile operazione, lo hanno salvato. Così i Vigili del fuoco hanno aiutato un capriolo, rimasto incastrato tra due sbarre di una recinzione a Castelveccana, in provincia di Varese. L’animale, dopo l’intervento, ha iniziato a correre libero verso la natura. Parte dell’operazione è stata filmata e pubblicata sul profilo Twitter dei Vigili del fuoco. Video ...