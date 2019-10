Juve-Bayer Leverkusen 3-0  Avanti a colpi di tridente |  Higuain trascinatore

Juventus-Bayer Leverkusen - Sarri : “Bernardeschi? Volevo far riposare Ramsey. Bene nella ripresa” : “Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre Volevo far riposare Ramsey”. Lo ha detto Maurizio Sarri parlando di Federico Bernardeschi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juventus per 3-0 a Torino contro il Bayer Leverkusen. Quando gli è stato chiesto se sia stata la miglior Juventus ...

Juventus-Bayer Leverkusen - le parole dei protagonisti : Higuain - Bernardeschi e Cuadrado commentano la vittoria : vittoria semplice per la Juventus contro il Bayer Leverkusen. A fine gara alcuni dei protagonisti hanno commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Juventus-Bayer Leverkusen 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Bernardeschi Carpe diem, Szczesny giustiziere [FOTO] “Era una partita importante dopo il pareggio a Madrid. Sapevamo che avremmo dovuto vincere per vedere la qualificazione un po’ più vicina. Abbiamo fatto una grandissima partita ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Bernardeschi Carpe diem - Szczesny giustiziere [FOTO] : Juventus-Bayer Leverkusen, LE pagelle DI CalcioWeb – Tris della Juventus al Bayer Leverkusen. Decidono il match i gol di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Buono il secondo tempo della squadra di Sarri, che non rischia quasi niente contro i tedeschi poco incisivi davanti e molto distratti dietro. In alto la FOTOGALLERY. Juventus-Bayer Leverkusen, LE pagelle DI CalcioWeb JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 5.5: poco impegnato, ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...

Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 e Atalanta-Shakthar 1-2 : apre Higuain - chiude CR7. Nerazzurri beffati : Highlights JUVENTUS BAYER Leverkusen- Termina 3-0 in favore della Juventus la sfida contro il Bayer Leverkusen. apre Higuain con un perfetto destro ravvicinato, raddoppio firmato da Bernardeschi e poi sigillo finale di Cristiano Ronaldo. La Juventus vola in testa al girone insieme all’Atletico Madrid. Va male all’Atalanta, beffata nel finale dallo Shakthar. Illude Zapata dopo […] L'articolo Highlights Juventus-Bayer Leverkusen ...

Juventus-Bayer Leverkusen - gli highlights del match – VIDEO : Juventus-Bayer Leverkusen, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Bayer Leverkusen| Ecco la 2a giornata di Champions League che va di scena. Si sono sfidate Atalanta e Shakhtar in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Juventus – Bayer Leverkusen L'articolo Juventus-Bayer Leverkusen, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain - Bernardeschi e CR7 piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Ciliegina sulla torta di Cristiano Ronaldo al minuto 89. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ...

Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 - voti Champions League : Higuain - Bernardeschi e CR7 stendono i tedeschi : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) La Juventus supera il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 e centra 3 punti di capitale importanza per il prosieguo del cammino in Champions League. A segno tutto il tridente, per una formazione bianconera che ha saputo soffrire, ma ha anche messo in mostra le sue qualità JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Match da assoluto ...

Champions League - JuventusBayer L. 30 : 22.51 Dopo il pareggio con rimpianti di Madrid,la Juventus coglie la prima vittoria nella fase a gironi di Champions.Ne fa le spese il Bayer Leverkusen,regolato 3-0 allo 'Stadium'. Bianconeri pragmatici e senza fronzoli. La Juve passa al 17': Cuadrado sventaglia, Tah la alza di testa, Higuain si avventa e di destro fulmina Hradecky.La reazione Bayer è fiacca. Nella ripresa, si sblocca Bernardeschi che finalizza una bella combinazione ...

VIDEO Juventus-Bayer Levrkusen 2-0 - Highlights - gol e sintesi : Higuain e Bernardeschi piegano i tedeschi : La Juventus centra la prima vittoria in Champions League: dopo il 2-2 in casa dell’Atletico Madrid all’esordio, i bianconeri regolano per 2-0, con un gol per tempo, i tedeschi del Bayer Leverkusen. Apre le marcature Higuain al 17′, chiude i conti al 62′ Bernardeschi. Juve ed Atletico Madrid appaiate in testa al girone. Highlights Juventus-Bayer LEVERKUSEN 2-0 IL GOL DEL VANTAGGIO DI Higuain #Juventus 1:0 #Bayer | ...

LIVE Pagelle Juventus-Bayer Leverkusen 1-0 - voti Champions League in DIRETTA : Higuain la sblocca con una perla : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen. Si è chiuso un primo tempo equilibrato all’Allianz Stadium sul punteggio di 1-0 per i bianconeri, grazie ad un bellissimo gol di Higuain in avvio di match. Per il resto squadre bloccate, con ben pochi guizzi. JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6 – Torna in porta dopo ...

Diretta/ Juventus-Bayer Leverkusen - risultato 0-0 - streaming Canale 5 : fase di studio : Diretta Juventus Bayer Leverkusen streaming video Canale 5: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League.

Live Juventus-Bayer L. 1-0 Colpo vincente di Higuain : Secondo appuntamento stagionale per la Juventus di Maurizio Sarri in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 di un paio di settimane fa sul campo dell'Atletico Madrid; a Torino...