Eleonora Cadeddu ' Dopo Un medico in famiglia continuo a recitare' | Vieni da me

Eleonora Cadeddu (Annuccia di Un medico in famiglia) : "Insegno teatro ai bambini. Mio fratello Michael è un fantino - è papà - vive in Germania" : Eleonora Cadeddu, ospite, oggi, lunedì 1 ottobre 2019, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo il successo di 'Un medico in famiglia', in cui interpretava Annuccia Martini:prosegui la letturaEleonora Cadeddu (Annuccia di Un medico in famiglia): "Insegno teatro ai bambini. Mio fratello Michael è un fantino, è papà, vive in Germania" pubblicato su Gossipblog.it 01 ottobre 2019 15:09.