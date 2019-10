Diventa una star del cinema all’ARMANI BOX

Con Destiny 2 Bungie vuole Diventare "una delle migliori compagnie di intrattenimento al mondo" prima del 2025 : Durante un'intervista Bungie ha dichiarato di voler diventare una delle migliori compagnie di intrattenimento di tutto il mondo prima del 2025. A gennaio la società si è separata da Activision in anticipo rispetto all'accordo decennale che avevano stipulato.L'editore ha confermato in una dichiarazione che Bungie avrebbe "assunto tutti i diritti e le responsabilità editoriali per il franchise di Destiny", e allo stesso modo Activision si sarebbe ...

Salerno - la strada dedicata a un eroe dei carabinieri è Diventata una discarica : La via intitolata al tenente Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo. Sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, in provincia di Salerno e per questo gli fu dedicata una strada cittadina. La via intitolata al tenente dei carabinieri Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, è oggi una discarica a cielo aperto. Da zona residenziale si è ...

EUTANASIA LEGALE/ Quando il "gioco" dei diritti Diventa una sconfitta civile : La sentenza della Consulta ha equiparato il diritto alla vita al diritto di autodeterminazione ex legge 219. Legalizzando l'EUTANASIA

Uber punta a Diventare ecosistema : una sola app per auto - bici e cibo a domicilio : Una sola app, tanti servizi. Uber, il gigante californiano della sharing economy, ha aggiornato la sua applicazione. E

Una Vita - anticipazioni spagnole : Ursula torna dal manicomio e Diventa una perpetua : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap firmata da Aurora Guerra, raccontano del ritorno di un personaggio molto odiato a Calle Acacias: Ursula Dicenta. La Dark Lady uscirà dal manicomio e non sarà più la stessa. La donna si mostrerà molto cambiata e si ritroverà senza avere più niente in suo possesso. Trame spagnole di Una Vita: dopo il manicomio Ursula torna profondamente cambiata e vestita di stracci Nelle prossime puntate spagnole, la ...

Scenes From an Italian Restaurant - le canzoni di Billy Joel Diventano una serie antologica : Una canzone che racconta un mondo, una storia, un universo di emozioni e sensazioni. Sempre di più il mondo della musica si fonde con il cinema e le serie tv e se le biografie dei cantanti da Freddie Mercury al Rocketman di Elton John conquistano il grande schermo, il tentativo dei produttori seriali è quello di trasformare le canzoni e le loro storie in un racconto a puntate.Su questa linea si inserisce il progetto cui stanno lavorando ...

La protezione degli animali Diventa una materia scolastica : La protezione degli animali è un tema molto sentito e che dovrebbe coinvolgere sempre più persone. In Spagna, a Granada, una scuola l’ha addirittura introdotto come insegnamento. Succede presso l’istituto CEIP Virgen de los Dolores, su iniziativa di un insegnante con l’aiuto di associazioni locali. Purtroppo sempre con più frequenza si sente parlare di maltrattamenti e abusi sugli animali. L’idea dell’insegnante ...

TASSE GREEN/ Se il clima Diventa una scusa per sistemare i conti dello Stato : In vista del summit Onu sul clima si è parlato di introdurre delle TASSE di scopo per finanziare politiche di sostenibilità ambientale

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : JESSICA e HENRY Diventano una coppia! : Per JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) potrebbe essere finalmente la volta buona! Dopo essersi sempre innamorata di uomini che avevano già il cuore impegnato, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella estetista sembra aver finalmente trovato il principe azzurro… Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: JESSICA si innamora di HENRY HENRY ...

La storia dell’ex campo per Disneyland che è Diventato una scuola tech per le aziende : (crediti: H-Farm) Spiega Riccardo Donadon che “questa stessa area negli anni Novanta era in lizza per ospitare Euro Disney. Non sarà stata scelta come location per il più famoso parco divertimenti europeo, ma sempre un grande parco è diventata”. Fa riferimento alla “sua” creatura, H-Campus, il polo sede di H-Farm, di cui è amministratore delegato e fondatore. Un progetto nato nel 2005 che unisce formazione, investimenti e consulenza alle imprese ...

Miriam Leone cambia look e Diventa bionda : «Una nuova me» - ma non tutti i fan apprezzano : Cambio look per Miriam Leone. La bella attrice italiana, ex miss Italia e protagonista di diverse pellicole e serie tv, tra cui le fortunate 1992 e 1993, ha deciso di cambiare colore dei capelli,...

Prende un antidolorifico per il mal di denti ma il sangue le Diventa blu : il caso di una 25enne : Il caso di una ragazza di 25 anni di New York finito sul New England Journal of Medicine: la giovane, dopo aver preso un antidolorifico da banco per curare il mal di denti, si è sentita stanca e soprattutto ha notato che la sua pelle e il suo sangue stavano cambiando colore diventando blu: "Colpa della carenza di ossigeno. Quando vedi quel colore rimane nella tua mente".\\Il sangue di una donna è diventato blu navy dopo aver preso un farmaco da ...

Facebook Diventa uno Stato e nasce il tribunale di Zuckerberg : Vittorio Macioce Non disperate. Nel regno di Facebook i banditi potranno ricorrere alla giustizia del re. I banditi sono quelli messi al bando dagli algoritmi o dalle segnalazioni dei «vicini di post», quelli esiliati per pensieri, parole opere e omissioni, quelli con il marchio di bugiardi o con la camicia nera. Tutti i cattivi insomma potranno avere una seconda possibilità. L'ha annunciato re Zuckerberg in persona. Ci sarà una ...

Fate – The Winx Saga : il cartoon Diventa una serie tv per Netflix : Fate - The Winx Saga I super poteri delle Winx non accennano a ridimensionarsi, anzi, si fanno sempre più forti e sorprendenti: dopo ben quattordici anni di messa in onda, le fatine create da Iginio Straffi hanno ancora qualcosa da dire e sono pronte al grande salto che, dopo il cartone animato, il musical, il grande schermo e i giocattoli, le porterà a diventare protagoniste di una live action targata Netflix. Fate – The Winx Saga: al via ...