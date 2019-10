Cortina | cervo si intrufola in un negozio di abiti tirolesi

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2019) Un grosso, di 4-5 ani, di qualche quintale, ha perso l'orientamento mentre vagava per le strade died è entrato in undiin Largo Poste, la piazza pedonalizzata della città ampezzana. L'animale si erato nelmentre la commessa era assente impegnata a preparare un allestimento. Pronto intervento di polizia e veterinari Per permettere la cattura del, è stato necessario transennare l'area consentendo a Polizia, Polizia provinciale e del dottor Stefani degli Uffici veterinari di sedare l'animale. "Tutto si è risolto nel migliore dei modi - ha commentato il sindaco diGianpaolo Ghedina -. Il, una volta sedato, è stato accompagnato e rilasciato nel bosco".

