Cancellate subito questi messaggi WhatsApp e SMS perché sono delle truffe

(Di martedì 1 ottobre 2019) Non è la prima volta che vi mettiamo in guardia da questo tipo die oggi ci ritorniamo per segnalarvene un altro paio che stanno girando ingiorni tramitee SMS. Da alcuni giorni, infatti, stanno circolando, lo ribadiamo, attraversoe SMS alcuniche invitano ad acquistare gli iPhone 11 a prezzi scontatissimi e a confermare le credenziali Unieuro per ricevere un pacco utilizzando dei link allegati. Un esempio diè questo: Ciao Marco, per favore conferma le tue credenziali per la consegna oggi, altrimenti il tuo pacco verrà spedito al mittente: link da cliccare. Niente di più falso, ovviamente, e iinone non provengono da Unieuro, come sottolinea la stessa catena sui suoi canali social, e non permettono di acquistare alcunché a prezzo scontato. Il loro unico scopo è invogliarvi a cliccare sul link allegato al fine di ...

