Canada | 19 enne va a fare jogging e per sbaglio sconfina negli Stati Uniti | arrestata per

Fonte : baritalianews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una ragazza francese di 19 anni Cedella Roman per coltivare la sua passione in vacanza è stata. La ragazza stava visitando ilquando, come ogni mattina, è uscita e ha iniziato a. La 19però non si è accorta di aver superato il confine traed essere nel territorio americano. Questo errore le è costato caro. La ragazza è stataper immigrazione clandestina e ha dovuto scontare due settimane di carcere. La ragazza era andata ina trovare la madre che vive nella città di White Rock in British Columbia. La 23ha iniziato a correre sulla spiaggia e non se ne accorta di aver superato la frontiera. Fermata dalla Polizia solo allora la ragazza ha capito di essere finitad’America. La ragazza ha cercato di convincere i poliziotti che si era trattato di un errore ma le forze dell’ordine ...