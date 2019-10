Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Giovedì 3 ottobre, dalle 10.30, un’arpa suonerà nel nuovo Day Hospital dell’Unità dial, in occasione dell’inaugurazione degli ambienti rinnovati per offrire maggiori comfort al paziente, nell’ottica costante del benessere globale e della cura integrata della persona in trattamento oncologico. In questo contesto, si inserisce il nuovo servizio di, all’interno del più ampio progetto “Care of Me”, promosso e sostenuto presso l’dell’Ospedale dalla Fondazione Le Cinque Vie di Giorgio, che riapre le sue attività in Reparto per la bellezza ed il benessere del paziente in terapia, all’insegna della musica, con questa iniziativa intitolata: “l’arpa per l’anima”. L’arpista Marianne Gubri, celebre artista internazionale esperta in musicoterapia, suonerà la sua arpa celtica nella sala d’aspetto dell’UOC dell’Ospedale e ...

UfficioStampaF2 : ??Inaugurazione al #Fatebenefratelli #IsolaTiberina del nuovo #DayHospital di #Oncologia ?? ??3 ottobre ore 10.30 U… - romadailynews : Arpaterapia in #oncologia al #Fatebenefratelli-Isola Tiberina: #Roma – Giovedì 3 ottobre… - UfficioStampaF2 : ??Inaugurazione al #Fatebenefratelli #IsolaTiberina del nuovo #DayHospital di #Oncologia ?? ??3 ottobre ore 10.30 U… -