Annalisa Minetti a Storie Italiane | “Sono stata dilaniata dal dolore”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 1 ottobre 2019)intervida Eleonora Daniele: “Ho conosciuto il dolore…” Si è raccontata nella puntata didi oggi, martedì 1 ottobre 2019,. Intervida Eleonora Daniele, la cantante ha parlato ancora una volta del problema che la accompagna da quando era ragazza, ossia la cecità. A tal proposito ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha dichiarato: Quando ho perso la vista ho chiesto a mio padre: “Perchè proprio a me?”. Lui mi ha risposto: “Perchè non a te?” … ho toccato con mano il dolore e mi sono lasciata dilaniare. Sono quindi diventata resiliente. “Non dobbiamo difendere i nostri figli dal disagio: il disagio non è una cosa che non accadrà mai, va perciò conosciuto, toccato e affrontato!” ha poi aggiunto.: ...

