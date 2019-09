Tre camion e un’auto si sono scontrati sull’autostrada A32 vicino a Bardonecchia | è morto

Con l’auto contro un camion menTre torna a casa dal lavoro : muore donna di 52 anni : La donna è deceduta poco dopo l'arrivo dei soccorritori del 118, che hanno inutilmente tentato di rianimarla. L'incidente è avvenuto a Gazzo, ai confini tra la provincia di Padova e quella di Vicenza.Continua a leggere

Giappone - scontro tra un Treno e un camion al passaggio a livello : olTre 30 feriti : Si è sfiorata la tragedia in Giappone, precisamente nella città di Yokohama, dove intorno a mezzogiorno di oggi (le ore 5:00 del mattino in Italia) un treno e un camion si sono scontrati ad un passaggio a livello. Le prime indiscrezioni che giungo dalla terra nipponica dicono che, seppur gravissimo, l'incidente non ha provocato vittime ma soltanto una trentina di feriti, 35 secondo quanto riferisce Rai News sulle sue pagine online. A quanto pare ...

Treviso - con la sua moto Yamaha finisce contro un camion : Luca muore a 26 anni : Un terribile incidente stradale è costato la vita a Luca Bontorin, un giovane di ventisei anni residente a Romano d'Ezzelino (Vicenza). La tragedia si è consumata a Borso del Grappa (Treviso). Per cause ancora in corso di accertamento, la moto Yamaha del giovane è andata a schiantarsi contro un camion.

MesTre - tamponamento tra camion sul Passante : automobilista incastrato - traffico in tilt : Un tamponamento tra tre tir sul Passante di Mestre ha provocato numerosi disagi al traffico, con al momento 5 chilometri di coda in direzione Milano. L'incidente si è verificato oggi tra le uscite di Preganziol e Martellago-Scorzè, al chilometro 392 ovest, nel territorio di Zero Branco (Treviso): ferito uno degli autisti coinvolti.Continua a leggere

Poliziotti travolti da un camion sull'A12 : Tre feriti - uno è grave : Due agenti della polizia stradale e un addetto del soccorso autostradale sono stati travolti sull'autostrada A12 da un mezzo pesante nella galleria di Sant'Anna. Uno dei tre feriti sarebbe grave. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Genova, fra Sestri Levante e Lavagna.