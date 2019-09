Parma-Torino probabili formazioni | c’è Laurini | fuori Darmian Verdi dal 1′ | out Zaza

Parma-Torino streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Parma-Torino streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Parma-Torino, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Parma-Torino - le parole di D’Aversa alla vigilia : “In campo come se fosse una gara decisiva” : “Contro il Torino è una gara importante perché giochiamo in casa, per il loro gioco si esprimono bene anche fuori casa. Abbiamo portato a casa 3 punti nell’ultima ma non dobbiamo pensare che domani sarà più semplice, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato, consapevoli e vogliosi di fare 3 punti indipendentemente dallo scorso risultato, anzi bisogna resettare e ragionare con equilibrio sia quando il risultato è ...

Torino - Mazzarri alla vigilia del Parma : le indicazioni su Nkoulou - Verdi e Iago Falque : “I crociati sono una delle squadre piu’ difficili per noi da affrontare per come giocano. Si difendono bene e sono micidiali nelle ripartenze. Questa partita andra’ affrontata con la testa e con le gambe: ricordiamoci le partite dell’anno scorso, specie la sconfitta subita in casa. Molti giocatori non hanno ancora i 90′ nelle gambe. Dovro’ fare molti calcoli per capire chi puo’ giocare e chi ...

Calciomercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...