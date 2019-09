Palermo | D’Agostino | ‘rendiconto positivo ma restano criticità’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019), 30 set. (AdnKronos) – “Il rendiconto mostra una serie di elementi positivi, anche secertamente delle criticità”. Così l’assessore al Bilancio del Comune diRoberto D’Agostino dopo il via libera al rendiconto di gestione 2018. Fra gli elementi positivi, secondo l’assessore, “il tempo di pagamento dei fornitori che è sceso considerevolmente ed è continuamente monitorato e l’accantonamento di quasi 90 milioni”. “Questo – ha aggiunto – comporta certamente un rapporto più facile e produttivo con le partecipate e in generale con tutti coloro che interagiscono finanziariamente con il Comune”.“E’ necessario accelerare i tempi di pagamento nello specifico settore degli interventi sociali e in tal senso stiamo lavorando anche con gli uffici di quel settore – ha detto ...

ParisiSonia : RT @QdSit: Anello ferroviario di Palermo, assegnate le prime aree di cantiere alla D’Agostino Costruzioni - - QdSit : Anello ferroviario di Palermo, assegnate le prime aree di cantiere alla D’Agostino Costruzioni -… -