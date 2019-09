Napoli | la notte più lunga di Barra | migliaia in strada per la festa dei gigli

Napul'è mille culure - Rozita dall'Iran a Napoli festeggiando Nowruz e la notte più lunga dell'anno : Già 40 anni fa molti giovani partivano dall?Iran alla volta di Napoli per motivi di studio. Com?è successo al marito di Rozita Shoaei, iraniana originaria di Zanjan e...

Napoli - la grande notte degli azzurri : Anna Trieste col Mattino tra i tifosi : Anna Trieste celebra l'impresa del Napoli in Champions League ll Mattino tra i tifosi: live dalla Caffetteria martina al Centro Direzionale.

Napoli-Liverpool - è la notte magica I tifosi : «Batterli non è impossibile» : Inizia la corsa in Champions League del Napoli che in casa affronta i campioni in carica del Liverpool. Proprio contro i Reds i ragazzi di Ancelotti erano usciti di scena lo scorso anno, dopo quella...

Napoli - brucia via delle Terme Romane : notte di fuoco e gente in strada : BACOLI . Un vasto incendio, la cui natura dalle prime indagini del Vigili del fuoco sembra essere verosimilmente di natura dolosa, è divampato sulla collina in via delle Terme Romane lambendo...

Napoli piange Benedetto - il 23enne deceduto in un incidente la scorsa notte in Germania : incidente mortale a Monaco di Baviera nel cuore della notte: a perdere la vita è stato Benedetto Apostoli, un ragazzo napoletano di appena ventitré anni, trasferitosi da qualche tempo in Germania insieme alla sua famiglia; ferito anche un altro ragazzo a bordo dell'auto coinvolta nel sinistro. Il violento impatto Risveglio amaro, questa mattina, per la comunità di Qualiano, destatasi con la tremenda notizia della morte di Benedetto, diffusasi ...

Napoli - orrore nella notte : 18enne accoltellato al cuore per uno sguardo di troppo : Questa notte un 18enne napoletano è stato portato sanguinante all'ospedale San Giovanni Bosco da alcuni amici. Il ragazzo, accoltellato al torace, è stato assistito immediatamente...

Napoli - notte di terrore a piazza del Carmine : rapina con colpi di pistola : Prima sparano a terra per intimorire le vittime e poi le rapinano di 40 euro e del cellulare, un iphone: è successo a Napoli, all'alba di oggi. Ad entrare in azione, intorno alle 4, sono...