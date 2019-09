Infortunio Pellegrini Frattura del quinto metatarso | come sta e quanto starà fuori?

Roma - grave Infortunio per Lorenzo Pellegrini : i tempi di recupero : La Roma comunica la frattura del 5° metatarso del piede destro per Lorenzo Pellegrini: il giocatore rischia uno stop di circa 2 mesi Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Roma. Lorenzo Pellegrini si è procurato una frattura del quinto metatarso che lo costringerà a stare fermo per circa due mesi: i reali tempi di recupero verranno resi noti dopo l’intervento al quale si sottoporrà nella giornata di domani. Il ...