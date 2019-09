Ottobre tornano Rovesci e Temporali

Fonte : retemeteoamatori

(Di domenica 29 settembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Dopo un weekend caratterizzato dall’alta pressione che ha mantenuto lontano dall’Italia perturbazioni di origine atlantica, nella nuova settimana la situazione rimarrà invariata, almeno nei primi giorni. Con, si andrà verso una nuova fase di tempo instabile per l’Italia, a seguito della discesa di un fronte freddo dal Nord Europa. La perturbazione attraverserà l’intera penisola, determinando anche un generale calo dei valori di temperatura. Fuori dai confini italiani, tra Europa Centrale e Orientale, questo flusso di correnti fredde di matrice polare, apporterà un deciso calo termico con valori simil invernali. La perturbazione raggiungerà l’Italia nella giornata di Martedì, dove si avranno i primi fenomeni, in particolare al Nord-Ovest. Nella giornata di Mercoledì ...

