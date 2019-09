“La nostra vita in Australia è senza fretta e davanti all’oceano Qui abbiamo perso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) “Non c’era nessun motivo per partire. Semplicemente amo viaggiare”. Meglio dire che amano viaggiare, perché sei anni fa Daniele Belloni non è partito da solo. A fare un biglietto di sola andata da Cremona c’era Beatrice Zanoni, la sua compagna. È con lei che oggi vive dall’altra parte del mondo, a 15mila chilometri da casa, a Cairns, nel Queensland,. Una casetta sull’Oceano Pacifico da un paio di anni è diventata la loro residenza stabile. Con la loro veranda per “godermi – di ce lui – un bel bicchiere di birra io e un buon calice di vino lei, coi piedi sul tavolino”. Guai a chiamarlo “cervello in fuga” e guai a dire che Daniele è un ragazzo “infelice e arrabbiato con l’Italia”. “Lasciamo da parte gli stereotipi – racconta a ilfattoquotidiano.it -. Non ero certo stanco del mio Paese”. Però già sapeva che vivere come gli aussies, “in un ...

