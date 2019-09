Egitto Arrestato Alaa Abdel Fattah | volto della Primavera araba Sorella | “Non si sa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019), uno dei principali attivisti egizianiche scosse il nord Africa nel 2011, è stato di nuovoquesta mattina. La notizia arriva proprio mentre il Centro egiziano per i diritti economici e sociali fa sapere che nel Paese, tra venerdì 20 settembre a sabato 28, sono state arrestate 2231 persone. Non ci sono inoltre informazioni ufficiali su altri 1024, e solo per 181 degli arrestati sono state formulate delle accuse. Si tratta di aggiornamenti giornalieri, precisa l’ong su Facebook: Il Cairo ha intensificato gli arresti in seguito allo svolgersi di proteste contro il governo in piazza.era in libertà vigilata dopo aver scontato in carcere una condanna a 5 anni. Era uscito nel 2017, ma il regime giudiziario a cui era finora sottoposto lo obbligava a trascorrere la notte nella stazione di polizia di Doki, a Giza, dove passava le ...

