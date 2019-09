Ancelotti a Dazn | “Llorente giocatore con caratteristiche nuove per noi | Su Inter Juve…”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 29 settembre 2019) Carlo, allenatore del Napoli, dopo la sofferta vittoria contro il Brescia èvenuto ai microfoni di: “Soffrire in queste partite è normale se non la chiudi sul 3-0. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Nel secondo tempo è venuta fuori un po’ di stanchezza anche dovuto al caldo.” Cosa chiedeva a Zielinski? “Negli ultimi dieci minuti ci siamo messi a cinque a centrocampo per chiudere meglio le fasce.” Su Llorente: “Llorente è unnuovo per noi, perché Milik pur avendo la struttura hadiverse. Llorente può giocare con tutti. Llorente e Mertens oggi hanno fatto bene”. Perché ha tolto Llorente per mettere Elmas? “Ho messo Elmas per gestire di più il possesso e non la profondità. Milik e Insigne saranno freschi mercoledì”. Dopo la Champions c’è-Juve, un pareggio le andrebbe ...

