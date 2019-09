Sondaggio | centrodestra in vantaggio in 18 regioni su 20 | la mappa che spaventa il governo

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) L'Italia è sempre più blu. Inteso come colore identificante il. Coalizione che, al momento, risulta primeggiare nei sondaggi in tutte le, eccezion fatta per Toscana, che resta appannaggio del Pd, e Campania, dove il Movimento 5 Stelle resta il partito più forte. Ma è un caso iso

lorepregliasco : Sondaggio @IpsosItalia per @Corriere: flessione netta per 5S e PD, Italia Viva al 4,8%. Lega in calo di 1 punto, sa… - EUROMERDA : RT @Libero_official: La mappa che certifica il vantaggio del centrodestra: un dominio quasi in tutta Italia - Gabriele_Mill : RT @Libero_official: La mappa che certifica il vantaggio del centrodestra: un dominio quasi in tutta Italia -