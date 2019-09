Manca Solo Mozart il 5 e 6 ottobre al Teatro Cometa Off

Governo bloccato in Senato - Manca il numero legale in Commissione. Lega : “È solo l’inizio” : I lavori del Governo Conte bis sono stati bloccati in Senato a causa della mancanza del numero Legale in Commissione Affari costituzionali. Esulta il Senatore leghista, e vice presidente del Senato Roberto Calderoli: “La Lega fa opposizione. Glielo avevamo promesso! Questo è solo l’inizio! Per ora, Lega-maggioranza 1-0”.Continua a leggere

Governo : Garavaglia - ‘Manca Solo pezzetto di Fi - questione di giorni…’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Per completare il quadretto manca un pezzetto di Forza Italia… questione di giorni”. Lo scrive in un tweet l’ex viceministro all’Economia Massimo Garavaglia (Lega), dopo la scissione di Matteo Renzi e dei suoi dal Pd, condendo il suo ‘cinguettio’ con l’hashtag ciaone rivolto al M5S.L'articolo Governo: Garavaglia, ‘manca solo pezzetto di Fi, questione ...

Silvio Berlusconi - "50 parlamentari pronti a lasciarlo". Manca Solo il segnale di via libera di Mara Carfagna : I numeri di Forza Italia non sono dei più rassicuranti e così gli azzurri cercano ripari altrove. Sarebbero cinquanta i "peones" pronti a salpare in porti diversi come quello della Lega e di Fratelli d'Italia. Ma il grosso dei parlamentari forzisti, complessivamente 161, resta fedele a Silvio Berlus

CorSport : Maksimovic rinnova fino al 2024. Manca Solo l’ufficialità : Dopo una negoziazione difficile Nikola Maksimovic sarebbe pronto a firmare il rinnovo del suo contratto con il Napoli fino al 2024. La questione del prolungamento è stata spinosa e lunga. Si protrae dalla vigilia della partita con l’Inter della stagione scorsa, al Sam Paolo. Nel ritiro di Dimaro lo stesso calciatore ha espresso senza nasconderlo troppo, il suo malumore. Qualche giorno fa anche il Corriere del Mezzogiorno scriveva che dopo ...

Brexit - Camera dei Lord approva legge contro l’uscita senza accordo : Manca Solo la firma della regina : Dopo il voto favorevole alla Camera dei Comuni, anche i Lord hanno approvato la legge contro l’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti con l’obiettivo di imporre al governo di Boris Johnson la richiesta di un rinvio della Brexit, prevista per il 31 ottobre, in caso di mancato accordo entro il 19 dello stesso mese. Una legge che alla Camera Alta ...

Vuelta a España 2019 : probabile il ritiro di Fabio Aru - Manca Solo l’ufficialità : Già ieri erano arrivate delle voci, che oggi si sono moltiplicate: la Vuelta a España 2019 per Fabio Aru dovrebbe essersi conclusa alla dodicesima tappa, quella con l’arrivo a Bilbao. Anche in una frazione non impossibile infatti il sardo ha perso minuti su minuti dai possibili rivali diretti: testimonianza che la condizione non c’è assolutamente. Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è arrivata ...

Mancano i medici. Ma l'università prende solo uno studente su 7 : Francesca Angeli Ieri migliaia di candidati hanno affrontato il test: 60 quesiti tra irregolarità e denunce Criticatissimi da sempre. Giudicati inutili se non addirittura deleteri i test di accesso a Medicina appaiono sempre di più una beffa per gli aspiranti camici bianchi ma restano evidentemente irrinunciabili visto che anche ieri negli Atenei italiani è stato «celebrato» il rito dei test, convalidati da una legge del '99. I ...

Il M5s pubblica la bozza del programma rosso-giallo. Manca Solo la pace nel mondo : La pace nel mondo no, non c'è. Sarebbe stato troppo e in pochi, probabilmente, ci avrebbero creduto. In fondo corruzione e povertà sono già state abolite nella stagione gialloverde, ora bisogna cambiare, concentrarsi su altro. Mentre il popolo della piattaforma Rousseau (poco più di 100 mila iscritt

VISTO DA SINISTRA/ M5s-Pd - è vera svolta : Manca Solo un programma comune... : L'apertura di Beppe Grillo al Pd inaugura una svolta prima impensabile che premia Zingaretti molto più di Renzi e crea una cosa del tutto nuova

Addio Ounas - Pedullà : “Manca Solo l’annuncio” : Addio Ounas, l’esperto di calciomercato Alfredi Pedullà annuncia il trasferimento dell’attaccante algerino che lascia la maglia azzurra Addio Ounas, l’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà annuncia il trasferimento dell’ attaccante algerino su Twitter. Confermata quindi la chiusura dell’ affare che porterà l’ esterno nel campionato francese. “Ounas al Nizza prestito oneroso, ma secco. Il ...

Paracanoa - Mondiali Szeged 2019 : Federico Mancarella è d’argento! L’azzurro si arrende solo a Curtis McGrath! : Seconda medaglia per l’Italia con conseguente terza carta paralimpica guadagnata dalla nostra Federazione ai Mondiali di Paracanoa, che stamane hanno visto la finale del KL2 200 maschile: Federico Mancarella si è inchinato soltanto al campione in carica, che si è riconfermato, l’australiano Curtis McGrath. L’oceanico ha vinto in rimonta, con il crono di 42″35, precedendo l’azzurro, che ha adottato una tattica ...