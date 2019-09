Lucca | paziente dell’ospedale trova un preservativo nel piatto con le mele cotte La Asl

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2019) Unnel vassoio della cena, “nascosto” nella coppa con le. È l’amara scoperta fatta da unaricoverata all’Obi, osservazione breve intensiva, dell’ospedale San Luca di. La donna ha subito avvertito il personale infermieristico che ha segnalato l’accaduto all’Azienda Usl Toscana nord ovest. “Un atto doloso”, secondo la Asl, convinta che la presenza del contraccettivo si tratti di “un sabotaggio“. Sospetta, secondo l’Azienda, è la vicinanza con un altro caso simile: a inizio mese, nello stesso ospedale, unaaveva ricevuto una fetta di pane con la muffa. Sul caso di oggi indagano i carabinieri. Ma intanto la Asl, come si legge in una nota, ha chiesto formalmente al concessionario di avviare l’iter per una “sostanziale e completa revisione dell’affido del servizio di ristorazione” a ...

