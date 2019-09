Enrico Mentana | la rivelazione | Chi ha fregato Matteo Salvini dicendogli di aprire

Paolo Celata - “furto” in diretta durante il collegamento con Enrico Mentana : ecco cosa è successo : L’inviato del Tg La7 Paolo Celata si è riparato sotto un porticato, a Roma, mentre è in collegamento in diretta con Enrico Mentana per la sua maratona dedicata alla crisi di governo. Alle sue spalle, in basso a destra, si vedono alcune bottigliette d’acqua appoggiate sulla base di una colonna. Ad un certo punto però, mentre il giornalista sta parlando in onda, si vede una mano che prende e porta via una di quelle bottigliette. È la ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Italia Viva di Matteo Renzi davanti a Forza Italia : batosta per Berlusconi : E il lunedì piovve il Sondaggio di Enrico Mentana. Negli studi del TgLa7, Mitraglietta svela le cifre della rilevazione di Swg, la prima che comprende anche Italia Viva, la neo-creatura politica di Matteo Renzi sorta in seguito alla scissione del fu rottamatore dal Pd. E proprio come nel Sondaggio p

Vieni da me - Salvo Sottile su Enrico Mentana : “Mi incute terrore” : Salvo Sottile parla dei suoi esordi a Vieni da me e fa una confessione su Enrico Mentana Salvo Sottile è stato ospite di Vieni da me nella rubrica La Cassettiera. Il conduttore e giornalista si è emozionato parlando di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e ha ricordato quando aveva 17 anni e sognava di fare il giornalista come suo padre, il grande Giuseppe Sottile. Parlando di Enrico Mentana e dei suoi primi anni al Tg5, quando aveva poco più ...

Sondaggio Swg - Enrico Mentana : Lega inarrestabile raggiunge il 34 per cento. Calano Pd e 5 Stelle : "Se si dovesse votare oggi la Lega riguadagna il 34 per cento ottenendo un +0,6 rispetto alla scorsa settimana. Mentre il Partito Democratico scende del -0,6 e arriva al 21,5 per cento ottenendo comunque la nomina di secondo partito". Questi i dati eclatanti del Sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enri

Enrico Mentana ‘sbrocca’ in diretta tv. La furia dopo quello che gli hanno combinato : Povero Chicco, durante le maratone lo fanno sempre inalberare. Parliamo naturalmente di Enrico Mentana che durante l’ultima meravigliosa superdiretta in occasione della fiducia del governo Conte-bis, ha letteralmente passato una ‘sciagura’. Passa decine e centinaia di ore in diretta per seguire le notizie politiche e perde il momento clou, ossia la fiducia al Conte Bis. Una beffa del destino. Anzi, della pubblicità. Martedì, in occasione ...

Enrico Mentana “buca” la diretta della fiducia al Senato : ecco di chi è la “colpa” : Le maratone no-stop di Enrico Mentana su La 7 hanno un unico, grande, “nemico”: la pubblicità. I neri pubblicitari arrivano sempre nei momenti meno opportuni, soprattutto quando il racconto dell’attualità richiede le immagini in diretta. Così, durante l’ultima maratona, succede che il direttore del TgLa7 abbia dovuto “bucare” i primi istanti in cui la presidente del Senato Elisabetta Casellati rendeva pubblico l’esito della ...

Enrico Mentana buca la fiducia al Senato - durissimo sfogo contro la regia : "Perché lo hanno fatto" : Il dramma di Enrico Mentana. Passa decine e centinaia di ore in diretta per seguire le notizie politiche e perde il momento clou, ossia la fiducia al Conte Bis. Una beffa del destino. Anzi, della pubblicità. Martedì, in occasione dell’ultima Maratona Mentana, il direttore ha dovuto fare i conti col

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Enrico Mentana - la profezia sul sovranismo : "L'illusione di Pd e M5s" : "È meglio scriverlo ora, sine ira et studio", così esordisce Enrico Mentana su Facebook. Qui scrive un breve ma efficace post che è una profezia sul futuro politico. "Se Movimento 5 stelle e Partito Democratico si illudono che basti fare un governo insieme per debellare il sovranismo salviniano, ob

Sondaggio Swg di Enrico Mentana : crollo Lega e botto M5s - cifre-choc dopo agosto : Torna il Sondaggione del lunedì di Enrico Mentana. Il primo proposto nel corso del TgLa7 dopo la pausa estiva di Swg, l'istituto che cura la rilevazione. Pausa agostana gravida di eventi politici, come è noto, con il concretizzarsi della crisi aperta da Matteo Salvini e con l'ormai imminente nascita

Enrico Mentana - il sondaggio in diretta alla Maratona : "Occhio a questo 40%" - una granata sul governo Pd-M5s : "Occhio a quel 40%". Enrico Mentana interrompe la sua interminabile Maratona-consultazioni su La7 per fornire ai telespettatori l'anticipazione sul sondaggio Swg in esclusiva per il TgLa7. La domanda è riservata agli elettori di Pd e M5s: "Siete favorevoli al governo Conte-bis?". Le risposte danno d

Enrico Mentana : "Il Pd ha chiesto la moral suasion di Sergio Mattarella. Non si fa" : Alessandra Sardoni, in collegamento con Enrico Mentana, su La7, dà un'indiscrezione clamorosa in diretta. Secondo alcune voci raccolte al Quirinale, il Pd avrebbe chiesto l'intercessione di Sergio Mattarella affinché il Movimento 5 stelle abbassi le pretese e riparta la trattativa per un governo gia

Enrico Mentana - bomba in diretta al TgLa7 sul vertice Pd-M5s : "Parlano solo di poltrone - così è stallo" : Un messaggio arrivato sullo smartphone di Enrico Mentana sul finire del TgLa7 delle 20. Il mittente: "Fonti qualificate del M5s". Destinatario: Nicola Zingaretti, pochi minuti prima del vertice a Palazzo Chigi tra il segretario del Pd (con Andrea Orlando, in predicato di diventare vicepremier del nu

Enrico Mentana - la clava sulla crisi : "La fine della politica. Lega - Pd e M5s - perché finirà male" : Poche righe, su Facebook, bastano a Enrico Mentana per riassumere tutto lo stupore di gran parte degli italiani che da Ferragosto sta assistendo alla "crisi di governo più pazza del mondo". "Sono solo io a credere che non stiamo assistendo a uno spettacolo edificante, comunque vada a finire? - esord