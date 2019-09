Vieni da Me | Giovanni Conversano fa la proposta di matrimonio alla Pezzaioli | lei rifiuta

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il pubblico dida Me oggi ha assistito una scena piuttosto imbarazzante:, presente nel salotto di Caterina Balivo per una intervista, ha poi fatto ladisua compagna Giada, ma la risposta della ragazza ha spiazzato tutti in quanto è stata in pratica un 'no'. Tutto è iniziato con la conduttrice partenopea che ha chiamato in studio l'imprenditore pugliese divenuto celebre per aver partecipato a Uomini e Donne e con un passato da calciatore. Il giovane, nel salotto di Rai1 all'insaputa della sua compagna, ha raccontato come è nata la favola d'amore con Giada: per tutto il tempo l'uomo è apparso piuttosto emozionato, raccontando degli inizi difficili della coppia, poiché tra i due c'era una grande differenza d'età. Ha poi riferito di averla seguita e supportata durante la partecipazione a Miss Italia ed ha raccontato del ...

filufilo : #GiovanniConversano a #Vienidame la proposta di matrimonio ma #GiadaPezzaioli non accetta (Foto)… - AnonymeRai : ? Giovanni Minoli, l’ex direttore di Rai 2 e Rai 3 rivela: “Mia madre era una nazista, mi chiamava con un campanell… - vivranda : ?? TRASH ALERT GIOVANNI CONVERSANO A VIENI DA ME ?? -