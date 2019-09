VIDEO F1 | il venerdì del GP di Russia 2019 è uno show di Leclerc e Verstappen

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : la caduta innocua di Marc Marquez nelle prove libere del venerdì : Marc Marquez è stato il mattatore del primo giorno di prove sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP . Sul tracciato spagnolo, pur non avendo chiuso con il miglior crono delle FP2, Marc ha mantenuto il suo status di leader per costanza di rendimento e grande affinità con la Honda. Ecco che anche una scivolata in curva-8 è del tutto innocua e non va a intaccare le certezze dell’asso nativo di Cervera. ...

Maltempo - venerdì notte di tornado in Europa : colpiti Amsterdam e il Lussemburgo - tetti divelti e danni ingenti [FOTO e VIDEO] : Mentre in Italia si boccheggia a causa del caldo e dell’afa, nel Nord Europa e in Cina, dove il tifone Lekima sta causando morti e dispersi, si fa i conti con il violento Maltempo. Tempeste ieri notte in Nord Europa con fenomeni estremi che hanno spaventato la popolazione. In Lussemburgo si è formato un violento tornado: il fenomeno si è verificato in una zona del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, al confine con il Lussemburgo. ...