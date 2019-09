Super Bowl 2020 | Jennifer Lopez e Shakira regine insieme dell' Halftime Show

Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020 : ora è ufficiale! : Un halftime show caliente The post Jennifer Lopez e Shakira si esibiranno al Super Bowl 2020: ora è ufficiale! appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiali Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020 - un HalfTime Show dall’anima latina a Miami : Dopo settimane di indiscrezioni, sono stati Ufficializzati i nomi di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020: sono loro le attrazioni principali della prossima edizione dell'HalfTime Show, lo spettacolo musicale dell'intervallo della seguitissima finale della National Football League americana. L'evento sportivo più seguito al mondo ospiterà la popstar colombiana e la collega di origini portoricane in uno Show che si preannuncia dalle ...

Rihanna rifiuta di esibirsi al Super Bowl : Troppo impegnata : L'agenda di Rihanna è fitta di appuntamenti. Forse troppi a giudicare dal rifiuto a esibirsi nella prossima finale del Super Bowl. La popstar americana ha, infatti, declinato l’invito della National Football League a cantare al prossimo Half Time Show Super Bowl, in programma il prossimo 2 febbraio 2020 a Miami, in Florida. E non si tratta della prima volta. La cantante originaria delle Barbados aveva già rifiutato la stessa proposta lo scorso ...

