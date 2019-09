Se Mattarella è disponibile a un secondo mandato | ha tutte le qualità

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Sea un, hale qualità”. Lo ha detto il premier Conte parlando a Ceglie Messapica. Parlando invece dei sistemi elettorali ha ciuso al proporzionale. “I sistemi elettorali si evolvono nel corso del tempo: io sarei orientato a preferire sistemi in cui quando si vota la sera il giorno dopo si sa chi ha vinto ma l’importante è concepire pesi e contrappesi di qualsiasi sistema: come un maggioritario spinto non funziona, allo stesso modo un proporzionale puro rischia di generare ingovernabilità se non c’è una clausola di sbarramento. Non esiste un sistema migliore in astratto, l’importante sono i contrappesi”

