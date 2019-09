Regione | il sondaggio | De Luca primo davanti a Dema | Carfagna e Costa

Fonte : ilmattino

(Di venerdì 27 settembre 2019) Se si votasse oggi per la, ci sarebbe probabilmente un testa a testa tra Vincenzo Dee Luigi de Magistris, con Marae Sergiosubito dietro, ad inseguirli. E forse,...

LauraCavPR : Oggi il presidente e candidato PD Bonaccini ha deciso che le elezioni per RINNOVARE la Regione Emilia Romagna si te… - Consiglioveneto : l via i lavori di sondaggio #archeologico presso #roccamonselice. #AssessoreForcolin “Avvio di un programma di riqu… - Paolo_Tamagnini : @giodiamanti Non saprei, Giovanni. Secondo un sondaggio sul gradimento Bonaccini sarebbe 13 punti sopra la Borgonzo… -