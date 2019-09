Nel cast di The 100 7 una new entry da Siren | quale ruolo per Chad Rook?

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ildi The 100 7 inizia ad essere decisamente molto affollato. Prima di iniziare a preoccuparci sul numero dei prigionieri dell'Eligius IV che incontreremo nella settima e ultima stagione, bisogna dire che non tutti sono così cattivi come sembrano. Ad esempio,(visto di recente nella serie Freeform,) si è aggiunto aldi The 100 7 neldi Hatch. Il suo personaggio avrà unricorrente ed è descritto come "un criminale affascinante dell'Eligius determinato a costruire una vita migliore per coloro che ama". Tuttavia, questo è il mondo di The 100 e, come abbiamo imparato in questi anni, niente è mai come sembra. In un survival show in cui la linea tra Bene e Male diventa ogni volta sempre più sottile, non è facile capire i motivi che spingono questi personaggi ad agire in un determinato modo. Che sia giusto o sbagliato. Oltre ad aver interpretato Chris ...

