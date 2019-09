Handanovic | disavventura a lieto fine | ritrovata la macchina che gli era stata rubata

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) A due giorni dal furto della sua auto, Samirpuò tirare un sospiro di sollievo: la, che gli eradurante Inter Lazio, èvicino San Siro Mentre era intento a difendere la porta dell’Inter dagli assalti della Lazio, in quella che, anche grazie alle sue parate, èla 5ª vittoria consecutiva dei nerazzurri, Samirè stato vittima di un furto. All’esterno di San Siro infatti, la sua auto, una Volvo XC 90, ècon grande sorpresa del portiere una volta arrivato al parcheggio. Fortunatamente, grazie ad un dispositivo di localizzazione installato al suo interno, la vettura ètrovata un giorno e mezzo dopo il furto, in via Pisanello, non lontana dallo stadio di San Siro. Tutto è bene ciò che finisce bene: senza questo fastidioso pensiero,potrà concentrarsi adesso esclusivamente sulla ...

