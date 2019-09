Fridays for Future | se le piazze devono rientrare nelle scuole

Fonte : wired

(Di venerdì 27 settembre 2019) Uno scatto dalla manifestazione del 27 settembre 2019 a Roma (Foto: Cecilia Fabiano – LaPresse) Le mobilitazioni sono sacrosante. Hanno portato il dibattito sull’ambiente a diventare ciò che non era: non più un dibattito ma una battaglia generazionale. Lo abbiamo spiegato qualche giorno fa. Per questo non ha alcun senso chi parli di “bigiata di massa” per le manifestazioni di oggi in oltre 180 città italiane e in migliaia nel mondo. D’altronde lo sappiamo: nel nostro Paese l’attitudine a ragionare da cavalli incappucciati, senza sapersi lanciare oltre il proprio naso, è spiccata. Ci manca del tutto il respiro largo e ci accartocciamo sulle questioncine minimali. Cioè, in questo caso, sulle eventuali giustificazioni da presentare lunedì per le assenze collettive di oggi, sugli inviti del ministro dell’Istruzione ai presidi, insomma sul lato b, anzi c, della questione. Sul tema è ...

repubblica : Il sindaco di Milano @beppesala ai ragazzi dei Fridays for Future: 'Li inviterò in consiglio comunale, non voglio m… - HuffPostItalia : Sarà un Fridays For Future senza precedenti. 160 città in Italia, 27 paesi in piazza per Greta - Corriere : Il 30% del mondo non ha l’acqua potabile e noi ci laviamo le strade -