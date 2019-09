Fine vita | Conte | Si' all' obiezione di coscienza per i medici Dubito vi sia un

Fine vita - Conte : “Diritto alla morte? Dubito esista - da giurista e da cattolico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affari Italiani', Angelo Maria Perrino, torna a parlare del Fine vita: "La materia sarebbe opportuno che si lasciasse al dibattito in Parlamento, che ci fosse un confronto serio e sereno".Continua a leggere

Fine vita - Conte : “Non ho dubbi sul diritto alla vita - ma dubito ci sia diritto alla morte. Giusto riconoscere obiezione di coscienza ai medici” : “È Giusto che ci sia un confronto sereno, serio, in Parlamento. Non voglio far pesare la mia opinione personale: da giurista e da cattolico mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in un’iniziativa organizzata da Affaritaliani.it.” ...

Conte sul Fine vita : "Sì all'obiezione di coscienza per i medici" : Il governo lascerà al Parlamento l’approvazione della legge sul fine vita. In merito, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato: “La materia sarebbe opportuno che si lasciasse al dibattito in Parlamento, che ci fosse un confronto serio e sereno. Da cattolico e da giurista non ci sono dubbi che l’uomo abbia il diritto alla vita. Esiste il diritto alla determinazione, ma pensare di scegliere di essere ...

Fine vita - Mina Welby : “Suicidio di Stato è trattare le persone come scarti e lasciare i malati da soli. Legge in Parlamento? Sono fiduciosa” : “Legge sul Fine vita in Parlamento? Io Sono fiduciosa perché c’è un gruppo interparlamentare, costituito da diversi senatori e deputati di tutte le estrazioni politiche. Sono 70, non tanti, mentre l’altra volta per la Legge 219/2017, che poi è uscita, erano oltre 200. Ho sentito anche il presidente Roberto Fico dire che si vuole proseguire da dove hanno lasciato”. Sono le parole di Mina Welby dell’Associazione Luca ...

Fine vita - Casellati : il Senato farà la sua parte : Fine vita, Casellati: "Il Senato farà la sua parte. Io penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all'ordine del giorno questo tema

Dopo la sentenza della Corte - Pd e Ms chiedono una legge sul Fine vita subito : All'indomani della sentenza della Corte costituzionale, pressing dei partiti di maggioranza, guidati da Pd e M5s, affinché il Parlamento affronti al più presto il tema del fine vita, che torna al centro del dibattito politico. Sul fronte dei partiti di opposizione, ribadiscono, invece, la loro contrarietà Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia conferma di avere sul tema "sensibilità diverse" al suo interno. L'invito ...

Fine vita - l'obiezione dei medici : «Non saremo dottor Morte» : «Obiettore». Il cardiologo del San Giovanni esce dal reparto, stetoscopio in tasca, e si schiera contro una legge che ancora non c'è. «Ma questa sentenza apre una...

Fine vita - manifestazione per l'ambiente e allarme farmaci nei titoli dei giornali in edicola : Medici contro. Contro la sentenza della Consulta sul Fine vita. Adesso i medici hanno «l'obbligo di dare vita e non morte, pena il rischio di provvedimenti disciplinari che possono portare alla radiazione». Partendo da questo principio gli Ordini regionali hanno ribadito che «non avvieranno la procedura di suicidio assistito» e pertanto chiedono che a farlo «sia un pubblico ufficiale in rappresentanza dello Stato». Dopo la sentenza della Corte ...

Fine vita - Fico : non perdere altro tempo : 20.19 "La Camera in questi mesi ha fatto un lavoro corposo che non va disperso". Lo sottolinea il presidente della Camera, Fico, in una nota all'indomani della sentenza della Corte costituzionale in materia di Fine vita. "L'iter non è stato concluso ma sospeso, proprio in attesa della sentenza della Consulta. Il Parlamento ha il compito di seguire il principio dell' economia dei lavori, e ripartire da capo significherebbe perdere altro ...

Fine vita - Casellati : mettere tema a Odg : 18.49 Sul Fine vita "il Senato farà la sua parte. Io penso che noi qui dovremmo mettere immediatamente all'ordine del giorno questo tema sui vari disegni di legge che giacciono in commissione". Lo afferma la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, intervista dal direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi. "Spero che il Parlamento che è il luogo del dibattito, della sintesi anche politica, tenga conto delle tante sensibilità ...