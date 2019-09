Scritta shock a Pietralata contro Anna Frank | ‘dobbiamo trovare quella bugiarda’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – Ancora unaoffensiva, la giovane ebrea tedesca simbolo della Shoah. Questa volta è apparsa nei pressi di via dei Durantini, a, zona est di Roma. ‘Entriamo senza bussare come nelle soffitte di Amsterdam perché dobbiamobugiarda di’, si legge su un muro del quartiere. “Un gesto che riporta a tempi bui della storia dell’umanità. La sindaca Virginia Raggi e la presidente del IV Municipio Roberta Della Casa provvedano immediatamente a cancellare questa”, ha detto il capogruppo del Pd in IV Municipio, Massimiliano Umberti, secondo il quale “questi signori hanno clima facile con questa amministrazione: da tre anni sul nostro territorio e in tutta Roma stranamente assistiamo sempre di più a queste assurdità. Il Partito Democratico non accetta questo tipo di provocazioni. Mai alleanze con i grillini fascisti della ...

