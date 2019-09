Sbranata viva dai suoi 2 cani | aveva 44 anni e lascia 3 figlie

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce. Se avete dei, forse, è il caso che voi non proseguiate, o forse sì. Siamo a Widnes, a circa 50 km da Liverpool, è martedì sera. Elayne Stanle, madre di tre44. I vicini hanno detto di aver sentito le urla provenire dalla casa di Graham Road prima che la polizia arrivasse per trovare la donna ferita gravemente. La polizia del Cheshire ha detto che uno dei(Billy e DJ, i loro nomi) sarà abbattuto, mentre l’altro è stato catturato e portato in unle sicuro. Non sono stati effettuati arresti. Cosa è successo: la donna britca è morta dopo essere stata attaccata daiduedi razza mastino. “Ero seduto al piano di sopra e ho sentito una ragazza che urlava ‘DJ’” ha detto un residente a Metro.co.uk. “So che eranodi tipo bulldog americano. Lei era solo una piccola donna, nondavvero ...

