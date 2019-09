Massimo Giletti e Barbara d’Urso non sono più amici? Parla lui

Ranomi Kromowidjojo sta con Massimo Giletti?/ Baci e complicità a bordo piscina : Ranomi Kromowidjojo è la nuotatrice ventinovenne pizzicata in compagnia di Massimo Giletti. E' lei la nuova fiamma del conduttore di 'Non è l'Arena'?

Massimo Giletti sguardi d’intesa con la nuotatrice Ranomi Kromowidjojo : Massimo Giletti in piscina a Roma mette in mostra i suoi muscoli e un sorriso da latin lover per far colpo sulla bella nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo. Paparazzato al Foro Italico dal settimanale “Chi,” Giletti si gode la compagnia della nuotatrice, tra selfie, baci amichevoli e bottiglie di vino. E’ stata la Kromowidjojo ad avvicinarsi per prima a Giletti, dopo che lui ha regalato alcune bottiglie di spumante al personale del ...

Massimo Giletti svela un retroscena su Pamela Prati : “Ho visto…” : Pamela Prati, Massimo Giletti confessa: “Persona fragile e provata” Dopo l’ultima puntata di Non è l’arena, con ospite Pamela Prati, Massimo Giletti è tornato a parlare del Pratigate e delle fake news, chiamando in causa anche Barbara d’Urso. In una lunga intervista sul settimanale Chi il conduttore di La7 ha rotto il silenzio svelando un retroscena sulla storia che ha visto come protagonista la showgirl del ...

Massimo Giletti sulla d’Urso : “Chiama informazione i suoi contenuti!” : Barbara d’Urso, parla Massimo Giletti: “Non apprezzo i suoi contenuti, che lei definisce informazione” Non le ha mandate a dire Massimo Giletti a Barbara d’Urso sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv. Dopo la frecciatina velenosa che le ha lanciato domenica sera in diretta a Non è L’Arena, il conduttore nell’intervista rilasciata per il settimanale succitato non ha nascosto di non ...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso e la frecciata a Massimo Giletti : "Fa benissimo il suo lavoro - ma..." : "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un’altra serata“, ha dichiarato Barbara D'Urso all’Adnkronos il giorno successivo il primo appuntamento con Live-Non è la D'Urso, ospite in studio Matteo Salvi

Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti : il suo pensiero : Barbara d’Urso parla dopo le frecciatine di Massimo Giletti. Ecco che cosa pensa del presentatore di Non è l’Arena Una domenica decisamente infuocata quella di ieri 22 Settembre 2019. Si perché mentre Barbara d’Urso andava in onda con il suo Live Non è la d’Urso su Canale 5, su La 7 veniva trasmessa la prima […] L'articolo Barbara d’Urso parla dopo la ‘frecciatina’ di Massimo Giletti: il suo ...

Barbara d’Urso replica a Massimo Giletti : Carmelita risponde al duro attacco del conduttore e sottolinea: "Tutto quello di cui si parla nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti."

Eliana Michelazzo diffida Pamela Prati dopo l’ospitata da Massimo Giletti : “Ho intenzione di fare una diffida cautelativa nei confronti di Pamela Prati. Lei non mi può mettere sullo stesso piano della Perricciolo, accusandomi senza prove fondate, quando sa benissimo che fu la Perricciolo ad architettare tutto”. Sono queste le parole che l’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo riferisce all’Adnkronos, come riporta Alisa Toaff, dopo aver visto la puntata di Non è l’Arena che ha ...

Massimo Giletti e Barbara d'Urso - giallo degli ascolti : "Mistero sui dati" : Per problemi tecnici i dati Auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Strano fatto oggi 23 settembre. Per un problema tecnico non meglio identificato gli ascolti televisivi non sono stati rilasciati alle 10 come al solito. Dunque potete immaginare la grande attesa per il responso

Massimo Giletti ospita Pamela Prati e attacca Barbara D'Urso : Il lungo approfondimento del conduttore a Non è L'Arena sulla vicenda di Mark Caltagiorne e delle nozze della showgirl sarda.

Barbara D’Urso ospita Matteo Salvini e si spinge oltre il trash - verso la propaganda. E Massimo Giletti la attacca (senza nominarla) : I ruoli si ribaltano: Pamela Prati ospite al debutto di Non è l’Arena, Matteo Salvini in studio a Live-Non è la D’Urso. Dopo un debutto deludente la conduttrice punta sul leader della Lega nello spazio con le cinque sfere. Il programma pur essendo sotto testata giornalistica non si affida a firme pungenti ma a volti televisivi che non si dimostrano all’altezza del loro compito: Asia Argento, Alba Parietti, Iva Zanicchi, Alda ...

Non è l'Arena - Matteo Renzi da Massimo Giletti : "Beppe Grillo mi insulta tutti i giorni ma non ne parlo" : "Non avrei mai immaginato di formare un governo sulla base di un accordo con Beppe Grillo, ma tutto deriva dall'atteggiamento di Matteo Salvini". Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, spiega che se il leader della Lega "non avesse fatto quella pazzia, oggi avremmo una situ

Massimo Giletti - presunta frecciatina a Barbara d'Urso sul caso Prati : 'È inaccettabile' : Ieri sera, in prime time su La7, è tornato in onda il talk-show Non è L'Arena condotto da Massimo Giletti che, per l'occasione, ha ospitato in studio la protagonista del caso mediatico di questi mesi: Pamela Prati. La showgirl è tornata in televisione per raccontare la sua versione dei fatti dopo essere stata in silenzio per un po' di tempo, evitando di intervenire su quanto accaduto. Nel corso dell'intervista, il conduttore piemontese ha ...

Massimo Giletti si sfoga sul caso Mark Caltagirone : "Chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio..." : Massimo Giletti, durante la prima puntata della nuova edizione di Non è l'Arena, si è occupato del caso Mark Caltagirone, intervistando Pamela Prati che ha rotto il silenzio dopo molti mesi. Giletti, durante la lunga intervista, ha criticato fortemente i programmi televisivi che si sono occupati a lungo (molto a lungo...) di questa vicenda, facendo riferimenti, neanche troppo velati, ai programmi condotti da Barbara D'Urso che, però, non è ...