Madre di tre bambine sbranata viva dai suoi cani

Napoli - Giuseppe massacrato di botte dal compagno della Madre : indagate due maestre e la ex dirigente : Dovranno difendersi dall'accusa di omessa denuncia, nell'ambito di uno stralcio dell'inchiesta sulla morte del piccolo Giuseppe Dorice. Due maestre e la dirigente scolastica...

Madre controlla iPad della figlia tredicenne e ha una brutta sorpresa - la figlia ha 7 amanti - uno ha 27 anni : Una Madre ha voluto vedere il cellulare e l’iPad della figlia di 13 anni per controllare le sue amicizie e ha scoperto che la piccola aveva ben sette amanti tra i 14 e 27 anni. Uno di questi, il più grande tra gli amanti della piccolina era già sposato e aveva una bambina. Il ragazzo è stato arrestato e condannato a sei anni e tre mesi di carcere. La ragazzina aveva elencato i suoi amanti su un foglio elettronico dove anche annotava i ...

Scomparsa a 17 anni - la Madre trova sue foto su sito porno : “L’hanno costretta - è in pericolo” : Aviana Weaver, una ragazza di soli 17 anni, è Scomparsa da giorni: la madre non ha più sue notizie dal 12 settembre e così ha iniziato a cercarla ovunque. Scoprendo, su internet, alcune sue foto su dei siti hard. La polizia teme che Aviana possa essere finita in un pericoloso giro di traffico di sesso.\\Aviana Weaver ha 17 anni. È stata vista l'ultima volta il 12 settembre a Mount Holly, nel New Jersey. Nel cercarla ovunque, la mamma ha trovate ...

Il regolamento della scuola vieta le treccine blu. L’aggressione della Madre alla preside : Ieri il caso: alla scuola Alpi-Levi di Scampia la preside vieta l’ingresso a un ragazzo di 12 anni a causa dei suoi capelli: ha le treccine blu. Oggi il Corriere del Mezzogiorno torna diffusamente sull’argomento con alcune dichiarazioni delle persone e istituzioni coinvolte e la vicenda sembra assumere contorni più nitidi. Innanzitutto emerge l’esistenza di un regolamento che pone limiti di acconciatura e abbigliamento e anche ...

Albero si abbatte su tredici auto : paura per Madre e figlio intrappolati nell'abitacolo : Per liberare la donna e il piccolo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: è successo venerdì mattina a...

Germania - a 8 anni torna alla guida e tampona un tir : la Madre potrebbe essere denunciata : È nuovamente tornato all'azione il bimbo tedesco di 8 anni che, nei giorni scorsi, è balzato agli onori della cronaca internazionale per aver "rubato" e utilizzato l'auto di famiglia, una Volkswagen Golf automatica. L'infante, in quell'occasione, è stato fermato dalla Polizia di Soest, una cittadina della regione Nordreno Vestfalia, mentre stava sfrecciando in autostrada a circa 140 km orari. Gli agenti rimasero sorpresi nel vedere un bimbo così ...

Alyssa Milano : “Ho abortito due volte - non ero attrezzata per fare la Madre” : In un’intervista a People, Alyssa Milano difende il diritto delle donne di ricorrere all’aborto, un tema ancora oggi delicatissimo in ogni parte del mondo. L’attrice di Streghe confessa di avere lei stessa abortito due volte quando era molto giovane. Una scelta sofferta ma ragionata. Era il 1993 e la Milano aveva appena 20 anni: “Sapevo di non essere attrezzata per fare la madre, quindi ho scelto di abortire per due volte. È stata una mia ...

Monica Bellucci : “La donna Madre - forse - non è più desiderabile? Ci lasciate fare le mamme e poi ve ne andate con altre donne…” : Bellissima come sempre, il tempo per lei sembra non passare mai. E a Vanity Fair, Monica Bellucci racconta di “non avere nostalgia del passato e di guardare al futuro senza paura”. Quasi 55 anni, per l’attrice italiana che da tempo vive in Francia. Monica spiega di essere cresciuta in una famiglia ricca di spiritualità e di credere in una “legge cosmica che in qualche modo regoli una giustizia universale. Parlare di Dio è ...

Mestre - si butta sotto il treno davanti alla Madre : morto a 19 anni : Un ragazzo di Pordenone si è sucidato alla stazione dell'ospedale di Mestre da dove si è dimesso volontariamente dopo un breve ricovere a causa di un incidente. Li hanno visti discutere, madre e figlio, forse litigare. Poi all'improvviso il 19enne si è alzato dalla panchina e si buttato sotto il treno davanti gli occhi della mamma. Un ragazzo di Pordenone si è suicidato nella stazione dell'ospedale di Mestre.\\ Era stato trasferito ...

